Übernachten bei Ikea Wetzlar mit dem Hospiz Mittelhessen

Wetzlar. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter 40 Erwachsenen und Kindern, die mit der „Charly & Lotte“-Trauerbegleitung des Hospiz Mittelhessen bei Ikea Wetzlar in der Bettenabteilung übernachtet haben. „Charly&Lotte“ begleitet Kinder und Jugendliche, die ein Elternteil oder liebe Verwandte verloren haben, in ihrer Trauer. Im Zusammenhang mit der alljährlichen Ikea-Spendenaktion „Weihnachtsbaum für Kindertraum“ sei die Idee aufgekommen, dass die Familien auch mal einen Tag in dem Möbelhaus verbringen könnten. „Und was wollte jeder schon mal machen? Genau – in einem Möbelhaus übernachten! Gesagt, getan. Das Team von ,Charly&Lotte’ war begeistert und die Mitarbeitenden von Ikea Wetzlar auch“, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.