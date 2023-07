Übung in Wetzlar: 19 „Verletzte“ bei Feuer im Rathaus

Die Rettungsdienst-Mitarbeiter versorgten die ersten Verletzten und teilten sie in Behandlungskategorien ein. „Dies dient dazu, dass die am schwersten Verletzten frühzeitig entdeckt und schnellstmöglich in ein passendes Krankenhaus transportiert werden können“, erläutert Patrick Langel. Die Aktiven des automatisch verständigten Sanitätszugs bauten am Rathaus einen Behandlungsplatz auf, auf dem bis zu 25 Patienten pro Stunde behandelt werden können. Die Feuerwehren aus Hüttenberg und Schöffengrund stellten den Transport von Materialien und Medikamenten aus dem Krankenhaus sicher.