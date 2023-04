UFA-Castingshow Darsteller und Komparsen gesucht

Wetzlar. Am Samstag, 29. April findet im Forum Wetzlar, zwischen 13 und 18 Uhr vor den Augen professioneller Talent-Scouts der UFA Base ein Casting statt. Die UFA Base ist die kostenfreie Casting-Plattform der UFA. Vom Laien bis zum Profi – jeder kann sich vorstellen. Gesucht werden neue Gesichter für TV-Formate: Beispielsweise Kleindarsteller und Komparsen mit und ohne Schauspielerfahrung für Formate wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (RTL), „Alles was zählt“ (RTL), Show-Kandidaten für „Sag die Wahrheit“ (SWR) und viele weitere Projekte. Die Zuschauenden erwartet eine spannende Show mit Gänsehautmomenten und emotionsgeladenen Darbietungen. Wie läuft das Casting ab? Die Castingteilnehmenden füllen zunächst einen kurzen digitalen Datenbogen aus. Anschließend werden professionelle Fotos für die eigene Sedcard auf www.ufa-base.de erstellt. Darüber hinaus können die Teilnehmenden ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Teilnehmende müssen mindestens 7 Jahre alt sein und unter 16-Jährige benötigen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, um an dem Casting teilzunehmen. „Egal ob mit Gesang, Tanz oder Schauspiel, wir freuen uns, den noch unentdeckten Talenten der Region mit der UFA Talent Base eine Plattform bieten zu können sich zu präsentieren. Wir sind schon sehr gespannt auf die Castings und darauf, die möglichen Stars von morgen kennenzulernen.