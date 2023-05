Wetzlar-Hermannstein. Die Ev. Kirchengemeinde Hermannstein lädt für Sonntag, 21. Mai zu einem Benefiz-Konzert mit dem Kiever Orgeltrio ein. Es erklingen Werke von Komponisten aus unterschiedlichen Epochen. Der Erlös kommt durch den Krieg in notgeratenen Musikern der „Camerata-Chernigiv-Ukraine“ in Chernigiv zugute. Beginn ist um 18 Uhr in der Paulskirche.