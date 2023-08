Umgang mit dem Laptop für die Generation 60 plus

Wetzlar. Am Montag, 11. September, startet in der Volkshochschule Wetzlar ein Kurs (232-5111) für die Generation 60 plus zum Umgang mit dem Laptop: Wie suche ich Informationen im Internet und erstelle eine E-Mail oder ein Postfach? Was ist beim Umstieg von Windows 10 auf 11 zu beachten? Der eigene Laptop kann mitgebracht werden, es sind aber genügend Geräte in der VHS vorhanden. Der Kurs findet viermal montags von 10 bis 12.15 Uhr im VHS-Haus, Bahnhofstraße 3, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 88 Euro. Anmeldeschluss ist Montag, 4. September. Weitere Informationen & Anmeldung unter Telefon 06441-994305 oder im Internet auf www.vhs-wetzlar.de.