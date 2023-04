Sperrungen beim Brückenmarkt in Dutenhofen

Wetzlar-Dutenhofen. Am Montag, 1. Mai, veranstaltet die Interessensgemeinschaft Dutenhofener Gewerbetreibender (IGD) wieder ihren traditionellen Brückenmarkt. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich von der Wellergasse bis in die Bahnhofstraße. Dies hat zur Folge, dass die Ortsdurchfahrt der L3285 an diesem Tag für den Verkehr voll gesperrt werden muss.