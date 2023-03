Unbekannte demolieren BMW

WETZLAR-NIEDERGIRMES. Auf rund 2500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem in der Gutleutstraße in Niedergirmes abgestellten BMW zurückgelassen haben. Der graue 5er parkte zwischen Samstag gegen 20 Uhr und Sonntag gegen 14 Uhr in Höhe des dortigen Kindergartens. Die Täter warfen einen Stein gegen die Tür der Fahrerseite, demontierten die Spiegelflächen der Außenspiegel und zerkratzten die Beifahrertür. Hinweise: Wetzlarer Polizei, Telefon 06441-9180.