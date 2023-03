Unbekannte Diebe fliehen ohne Beute

WETZLAR. Auf Wertsachen aus einer Gaststätte haben es Einbrecher im Niedergirmeser Weg in Wetzlar abgesehen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Gasthaus verschafft und im Inneren vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten und einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Sie flohen ohne Beute und ließen Schäden in Höhe von rund 3500 Euro zurück. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Sonntagmorgen zwischen 0.30 Uhr und 12.10 Uhr beobachteten, werden gebeten, sich unter Telefon 06441-9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.