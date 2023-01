Unbekannte zerkratzen BMW

WETZLAR. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt, haben Unbekannte ein Auto in der Westendstraße in Wetzlar beschädigt. Demnach habe das Fahrzeug zwischen dem Silvesterabend, gegen 22 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, in der Westendstraße 6, geparkt. Beim Auto handelt es sich um einen weißen BMW X5. Unbekannte zerkratzten den Lack des SUV und ließen einen Schaden von rund 3000 Euro zurück. Hinweise: Wetzlarer Polizei, Telefon 06441-9180.