Unbekannter verursacht Unfall

WETZLAR. Laut Polizeiangaben hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht in Wetzlar ereignet. Demnach sei ein VW-Fahrer am 2. März gegen 14 Uhr auf dem Karl-Kellner-Ring aus Richtung der Schützenstraße kommend in Richtung der Gloelstraße gefahren. Er wollte nach links in Richtung Neustadt abzubiegen. Hierzu wechselte der aus einem Aßlarer Stadtteil stammende VW-Fahrer nach links auf die aufgehende Linksabbiegerspur. Nach einigen Metern wechselte er weiter auf die sich nun anschließende weitere Linksabbiegerspur. Ein unbekannter Autofahrer in einem roten Kleinwagen überholte ihn und scherte direkt vor dem VW Amarok ein, ohne auf diesen zu achten. Der Amarok musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und prallte frontal gegen ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel. Sowohl am VW als auch am Schild entstand Sachschaden, der mit 1700 Euro beziffert wird. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallfahrer. Die Polizei sucht nun den Fahrer und den roten Kleinwagen, bei dem es sich um einen Mitsubishi handeln könnte. Hinweise unter Telefon 06441-9180.