Unfälle und Einsätze im gesamten Lahn-Dill-Kreis

Auch im Bus- und Bahnverkehr ist am Mittwochmorgen Geduld gefragt. Die Regionalzüge in Mittelhessen fahren mit bis zu einer Stunde Verspätung, Anschlüsse werden nicht erreicht. Die Deutsche Bahn meldet Signal- und Weichenstörungen. Offenbar haben viele Pendler aber mit den Problemen gerechnet und sich ins Homeoffice verlegt - denn auch in Richtung Frankfurt sind die Bahnen nur schwach besetzt.