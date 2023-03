Unfall: 24-Jähriger fährt mit Promille

WETZLAR. Mit Promille hat sich ein 24-Jähriger am Freitag, 3. März, hinter das Steuer seines 3er-BMW gesetzt. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann zunächst auf der Bundesstraße 277 von Wetzlar aus kommend in Richtung Aßlar. Ein 71-jähriger Dacia-Fahrer war aus Richtung Dillfeld kommend unterwegs und wollte nach links auf B277 einbiegen, um in Richtung Wetzlar weiterzufahren. Die Ampel zeigte grün und er fuhr mit seinem roten Sandero in den Kreuzungsbereich. Der BMW-Fahrer seinerseits missachtete offenbar die für ihn rot-zeigende Ampel und krachte mit seinem Auto in das des Seniors. Dieser wurde leicht verletzt. Der aus dem LDK stammende BWM-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test brachte es auf rund 1,2 Promille. Er musste mit zur Wetzlarer Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Danach durfte der 24-Jährige die Wache wieder verlassen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 14.000 Euro.