Unfall in Wetzlar: 73-Jähriger fährt in Polizeiauto

Wetzlar. Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr von der Wetzlarer Seibertstraße in Richtung Sophienstraße unterwegs gewesen und an der Kreuzung Neustadt in einen Polizeiwagen gefahren. Das teilt die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit.