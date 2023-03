Unfallfahrer flüchtet

WETZLAR-NIEDERGIRMES. Wie die Polizei mitteilt, ist es auf dem Ikea-Parkplatz in der Hermannsteiner Straße in Niedergirmes zu einem Unfall samt Flucht gekommen. Demnach hat ein Unbekannter mit seinem schwarzen Mercedes ML eine Rechtskurve geschnitten und dabei einen schwarzen VW Golf an der Fahrzeugseite hinten links touchiert. Der Unfallfahrer fuhr davon, ohne sich um den 300 Euro teuren Schaden zu kümmern. Wer hat die Kollision am Samstag (11. März) gegen 15.20 Uhr gesehen und kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Auto mit ausländischer Zulassung geben? Hinweise: Polizei Wetzlar, Telefon 06441-9180.