Unfallflucht in Friedenstraße

WETZLAR-NAUNHEIM. Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend (13. Dezember) gegen 22.30 Uhr die Friedenstraße in Richtung Waldgirmeser Straße befahren. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Autofahrer, einen auf der Fahrbahn parkenden Rettungswagen zu umfahren. Als dies misslang, setzte der Unbekannte zurück und stieß gegen einen geparkten Audi. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 53-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise: Polizeistation Wetzlar, Telefon 06441-9180.