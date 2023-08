Uni Big Band Siegen meets Pro Musica Sacra in Wetzlar

Wetzlar. „A Soundsketch: Uni Big Band Siegen meets Pro Musica Sacra“ – so kündigt die Musikschule Wetzlar Lahn-Dill für Freitag, 8. September, ein Konzert mit Hochschulmusikern und einem renommierten Blechbläserensemble an. Unter der Leitung von Martin Reuthner schlagen beide Ensembles auf höchstem Niveau einen konzertanten Bogen vom Big Band Arrangement zu sakralen Klängen eines solistischen Bläserensembles. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Konzertsaal im Haus der Musik am Schillerplatz in Wetzlar. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden.