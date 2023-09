Uraufführung „Im Schnee wird nur der Tod nicht kalt“

Wetzlar. Der Theaterring Wetzlar lädt für Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr zur Uraufführung des Alpenthrillers von Jörg Maurer in die Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b ein. Kommissar Jennerwein ermittelt zum ersten Mal im Theater! In einer verschneiten, abgelegenen Berghütte, hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort, will Jennerwein mit seinem Team feiern. Während drunten im Kurort die Polizeistation verwaist ist und eine Gestalt leblos in einem versperrten Keller liegt, erkennt Jennerwein, dass er in eine Falle geraten ist, aus der es kein Entkommen gibt. Wenn er sein Team retten will, muss er mit dem Tod Schlitten fahren. Eintrittskarten gibt es von 18 bis 26 Euro, online auf www.theaterring-wetzlar.de, beim Reisebüro Gimmler, Wetzlar, Bannstraße 2 und bei Csordàs Service, in der Langgasse 66, in Wetzlar.