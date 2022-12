Urban Priols Blick auf 2022

Herr Priol, geben Sie es zu: Angela Merkel fehlt ihnen.

Um Himmels Willen, nein. Überhaupt nicht. 16 Jahre sind einfach zu lange. Am Ende wird es immer träge und bräsig. Das war bei Helmut Kohl schon so. Man sollte Amtszeiten im einstelligen Bereich belassen. Spätestens nach den Jahren mit Angela Merkel sehen wir ja, wo uns die ehemalige Chefanästhesistin der Republik hingeführt hat: in den totalen Reformstau.