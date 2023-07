Urban Priol kommt

Wetzlar. Urban Priol gastiert am Samstag, 27. Januar, mit seinem Programm „Tilt! Der Jahresrückblick“ in Wetzlar in der Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b. Lustvoll seziert der Kabarettist die gesellschaftspolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres, stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets per Klick gibt es ab 32,30 Euro auf www.s-promotion.de oder an der Tickethotline 06073-722740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.