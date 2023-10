Urteil in Wetzlar: Rolex für Zahnarzt hat es nie gegeben 

In Wetzlar ist ein 37-Jähriger wegen Betrugs zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem soll er 36.600 Euro zahlen.

Ein 37-Jähriger hat sich wegen Betrugs in drei Fällen vor dem Gericht in Wetzlar verantworten müssen. Dabei sitzt der Mann bereits im Gefängnis. So lautet das Urteil.