Vai Samba Meu - Juliana da Silva

Wetzlar. Mit „Vai Samba Meu“ gastiert Juliana da Silva am Samstag, 2. September, im Ernst-Leitz-Saal, in Wetzlar, Steinbühlstraße 15 a. Wie bei den meisten Musikern zählt für da Silva nicht das Genre, sondern das Gefühl. „Es ist alles: Ausdruck, Gefühl, Verarbeitung von Emotionen“, sagt die Sängerin über ihre Musik. Und ja, man darf es auch Soul nennen. Dass der mehr nach Fado als nach Funk klingt, liegt in der Vorliebe der Musikerin für schicksalhafte Geschichten: „Es müssen keine traurigen Songs sein, aber melancholische Texte“. Auf „Vai Samba Meu“ befinden sich neben den Songs legendärer und zeitgenössischer Brasilianer wie Tom Jobim, Moacir Santos, Paulo César Pinheiro oder Dorival Caymmi auch Eigenkompositionen da Silvas und ihrer Bandmusiker. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets für 30 Euro gibt es bei Reservix oder im Pianohaus Wetzlar, Telefon 06441-9825555.