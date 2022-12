Valentin Gerstberger stellt aus

Wetzlar. Es ist ein Querschnitt aus 40 Jahren künstlerischen Schaffens, das der Wetzlarer Künstler Valentin Gerstberger noch bis Februar in der Seniorenresidenz im Philosophenweg zeigt. Auf vier Etagen kann man 35 Werke besichtigen. Vor allem die Frottagen von Kanaldeckeln faszinieren, die sich, farbig verstärkt, als attraktive Motive entpuppen. Entstanden sind sie nicht nur in Wetzlars Straßen, sondern auch in Holland, England und Kanada. „Danger” ist auf einem Kanaldeckelbild aus Kanada zu lesen. Dies rührt daher, so Gerstberger, dass die Kanalarbeiter den Deckel als Warnschild aufstellen, bevor sie in den Untergrund hinabsteigen. Auch ein Kanaldeckel aus der Abbey Road in London findet sich. Da finden sich Gemälde, die spontan zu Musik entstanden sind, aber auch auf solche aus Gerstbergers Studentenzeit in Kassel sowie weitere farbig gestaltete Frottagen, zum Beispiel von der bronzenen Hessentagsplakette aus 2012, die heute im Neuen Rathaus hängt, oder auch vom Metallzaun der IHK samt einer Gedenkplakette, die an die Schließung der Grube Fortuna 1983 erinnert. Der Eintritt ist frei, vor dem Besuch ist vor Ort ein Coronatest verbindlich.