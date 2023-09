VdK Garbenheim informiert über „Barrierefreies Wohnen“

Wetzlar-Garbenheim. Der VdK Ortsverband Garbenheim lädt seine Mitglieder sowie interessierte Gäste zum VdK-Info-Treff für Freitag, 15. September, um 17 Uhr in das Ev. Gemeindehaus Garbenheim, Bahnhofstraße 14 ein. Die Referentin Frau Bernar Mahmud (VdK-Wohnberaterin für Barrierefreiheit) erklärt in ihrem Vortrag die Bedeutung des „Barrierefreien Wohnens“, zeigt Lösungen für das Wohnen ohne Barrieren auf und stellt die Wohnberatung zu diesem Themenkomplex vor. Anmeldungen per E-Mail an ov-garbenheim@vdk.de oder unter Telefon 06441-48651.