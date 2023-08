Wetzlar. Aufgrund der zu erwartenden Wetterlage, wird die „Italienische Opernnacht“ am Freitag, 4. August, um 19 Uhr und „Faust’n’Roll-Rocktheater am Samstag, 5. August, um 19 Uhr, nicht im Rosengärtchen, sondern in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b stattfinden.