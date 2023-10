Wetzlar. Der evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill laden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Glaube, Hoffnung, Abschied“ zu drei Veranstaltungen im November ein. Am Freitag, 10. November, um 17 Uhr, gibt es einen Gesprächsabend „Mit Kindern und Familien über das Sterben und den Tod sprechen“ im evangelischen Gemeindehaus Nauborn, Kirchgasse 3. Referentin ist Dr. Lisa J. Krengel. Ein Konzert mit Percussion und Piano findet am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der Unteren Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz, mit dem Duo Timon und Jelena bei freiem Eintritt statt. Zum Abschluss am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr wird ein digitales Gespräch zur virtuellen Ausstellung „Was bleibt?“ mit dem Referenten Rolf W. Bastian angeboten. Der Link zur Veranstaltung gibt es auf www.evangelisch-an-lahn-und-dill.de. Der Kurzfilm wird am Freitag, 24. November, auf der Homepage des Kirchenkreises veröffentlicht.