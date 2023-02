Wetzlar: Verkehrsbehinderungen am Mittwochmorgen wegen Warnstreik

So teilt die Straßenverkehrsbehörde mit, dass es am Mittwoch, 15. Februar, ab 8 Uhr im Bereich Karl-Kellner-Ring, Gloelstraße und Brückenstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Auch drei der städtischen Kitas sind vom Streik am Mittwoch betroffen: Laut Angaben der Stadt bleiben die Kita in Blasbach, das „Regenbogenland“ in Hermannstein und die Kita in Naunheim geschlossen.