Vernissage der Ausstellung „Innenwelt und Aussenwelt“

Wetzlar. Der Wetzlarer Kunstverein lädt für Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr zur Vernissage „Innenwelt und Aussenwelt“ ein. Die Ausstellung zeigt Stadtlandschaften und Landschaften in Farb- und Schwarzweißfotografien und Acryl-Malerei. Der Fotograf Martin Lüpkes nimmt die Außenwelt im urbanen Umfeld ins Visier, sie wird durch die fotografische Reduktion als das erfahrbar, was sie ist. Der Maler Werner Krauß formt innere und äußere Bilder zu abstrakten Landschaften. Die Ausstellung ist vom 14. Mai bis zum 18. Juni in der Galerie des Wetzlarer Kunstvereins, „Altes Rathaus“, Hauser Gasse 17 zu besichtigen. Die Galerie ist freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 14.30 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.