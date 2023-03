Wetzlar. Die Fotofreunde Wetzlar laden für Freitag, 14. April, um 19 Uhr in die Untere Stadtkirche Wetzlar, am Schillerplatz zu einer Vernissage „Die Kraft der Natur“ ein. Die Ausstellung ist eine Kooperation der FotoFreunde, des Fördervereins Untere Stadtkirche und der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar. In der Ausstellung werden die Ergebnisse des internen Jahreswettbewerbs von zehn Mitgliedern der FotoFreunde gezeigt. Die Ausstellung endet im Juli und kann samstags von 11 bis 17 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie jeden Freitag nach der musikalischen Vesper um 18 Uhr besichtigt werden.