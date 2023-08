Vernissage „Irland & die EU“

Wetzlar. Der 1. Januar 2023 markiert Irlands 50-jährige Mitgliedschaft in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und heutigen Europäischen Union. Zu einer Ausstellung, die den Einfluss der Mitgliedschaft Irlands in der EU aus vielen unterschiedlichen Perspektiven darstellt, laden das Kulturamt der Stadt Wetzlar in Kooperation mit der Europa-Union Lahn-Dill und dem irischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main in die Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6 ein. Generalkonsulin Anne-Marie Flynn wird die Ausstellung am Dienstag, 8. August, um 18 Uhr eröffnen. Die Ausstellung besteht aus 12 Informationstafeln mit Bild und Text, die eine große Bandbreite an Themen beinhaltet und kann bis zum 31. August während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden.