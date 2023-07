Vernissage „Schönheit“ Werke von Holger Daberkow

Wetzlar. Holger Daberkow lädt für Donnerstag, 3. August, um 18 Uhr zur Vernissage seiner Ausstellung „Schönheit“ in die Galerie des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30 ein. Sein hier gezeigtes Projekt beinhaltet außergewöhnliche Fotos von Pflanzen und Blüten. Durch die enorme Vergrößerung der Blüten wirken diese verfremdet und entwickeln eine geheimnisvolle und filigrane Schönheit. Ungewöhnliche Effekte erreichte er unter anderem durch die Verwendung eines über 80 Jahre alten Leitz Milar Makroobjektives, das er an seiner digitalen Leica verwendete. Die Pflanzendetails fotografierte er sowohl in freier Natur als auch im Studio. Die Ausstellung wird bis einschließlich Freitag, 6. Oktober, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zu sehen sein.