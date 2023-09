Wetzlar. Die Galerie in der Raumwerkstatt, Wetzlar, Altenberger Straße 84a, lädt für Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr zur Vernissage „Wildpark Impressionen“ ein. Der Naturfotograf Siegmar Bergfeld aus Braunfels zeigt in seiner Ausstellung unterschiedliche und persönliche Ansichten des Wildparks Tiergarten Weilburg. Mehr als vier Jahre hat er sich mit dem etwa einen Quadratkilometer großen Tiergarten Weilburg fotografisch auseinandergesetzt. Die Fotografien richten den Blick nicht nur auf die Tierwelt, sondern auch auf die Pflanzenwelt des Wildparks, auf die Gewässer, auf stille Lichtstimmungen und interessante Abstraktionen. Die Ausstellung ist bis zum 11. November, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr uns samstags von 10 bis 13 Uhr in der Galerie der Raumwerkstatt zu sehen.