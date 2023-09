Verschiebung der Müllabfuhr wegen Tag der Deutschen Einheit

Wetzlar. Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar weist darauf hin, dass es aufgrund des Feiertages „Tag der Deutschen Einheit“ am Dienstag, 3. Oktober, die Abfuhr aller Abfallfraktionen in der ersten Oktoberwoche jeweils einen Tag später stattfindet. Die genauen Abfuhrtage können dem Abfall- und Umweltkalender entnommen werden. Für Nachfragen steht das Servicebüro der Stadtreinigung per E-Mail an wertstoffhof@wetz-lar.de oder unter der Telefon 06441 99-7070 zur Verfügung.