Vesper und Mahnwache an Alter Lahnbrücke

Wetzlar. Am 24. Februar jährt sich der Kriegsausbruch in der Ukraine. Die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar nimmt dies zum Anlass, im Rahmen einer musikalischen Vesper der Kriegsopfer zu gedenken und um Frieden zu bitten. Die Vesper, um 19 Uhr in der Hospitalkirche wird der Chor Gospel+ und das Vokalensemble „Reine Frauensache” musikalisch gestalten. Um 18 Uhr lädt der Arbeitskreis Frieden des Kirchenkreises an Lahn und Dill, sowie der Wetzlarer Friedenstreff zu einer Mahnwache auf die Alte Lahnbrücke ein.