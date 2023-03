vhs-Kurs „Erfolgreiche Bewerbungen“

Wetzlar. Die Volkshochschule (vhs) Wetzlar bietet am Donnerstag, 30. März, von 17 bis 20.30 Uhr einen Kurs zum Thema „Erfolgreiche Bewerbungen“ im vhs-Haus, Raum 1.09, Bahnhofstraße 3 an. Der Kurs richtet sich speziell an alle Interessierten, die vor besondere Herausforderungen im Bewerbungsprozess gestellt werden – sei es bei der Erstellung des Lebenslaufes, der Darlegung besonderer Lebensumstände oder im Führen von Vorstellungsgesprächen, wenn der berufliche Werdegang nicht ganz geradlinig verlaufen ist.