Vielfältiges Programm zu „Aktionstage Nachhaltigkeit“

Am Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr findet der Vortrag „Wie das Klima Konflikte befeuert“ von der aus Bangladesch stammenden Menschenrechtsaktivistin Meghna Guhathakurta statt. Einen Tag später, am Freitag, 6. Oktober, um 17 Uhr, hält Walter Bien, Leiter der Bereiche Verkehrsverbund, Marketing und Vertrieb der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft, einen Vortrag zum Thema „Wie geht nachhaltige Mobilität für uns alle?“. Zudem gibt es am 6. Oktober von 14.30 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße den „Tag der nachhaltigen Mobilität“ mit Informationsständen und Aktionen wie einem Fahrrad-Check und der Möglichkeit, eine Probefahrt mit der E-Rikscha der Stadt Wetzlar zu machen. Am Samstag, 7. Oktober, findet von 13 bis 16 Uhr außerdem der „Markt der Möglichkeiten“ in der Stadtbibliothek mit vielen Bastel- und Mitmachaktionen zum Thema Nachhaltigkeit statt.