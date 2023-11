Wetzlar. Das Mathematik-Zentrum Wetzlar lädt für Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr in der Aula der Goetheschule Wetzlar, Frankfurter Straße 72 ein. Die Chemiker Roland Full und Werner Ruf sind mit „Vivaldi goes chemistry“ zum zweiten Mal zu Gast in Wetzlar. In ihrer weltweit einzigartigen Experimentalshow sie sich selbst malenden chemischen Bildern und beschreiben den Wandel der Jahreszeiten. Begleitet werden die 18 Live-Experimente nur von Musik, die die Stimmung der Bilder verstärkt. Es ist der Versuch, etwas zu verbinden, was scheinbar nicht zusammengehört. Sie wird unterstützt von vonRollHydro Wetzlar. Der Eintritt ist frei.