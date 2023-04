Vogelstimmen erkennen

Wetzlar. Die Volkshochschule Wetzlar bietet eine vogelkundliche Einführung an, die drei Vogelstimmenexkursionen in und um Wetzlar umfasst. Während der Exkursionen werden Gesänge und Rufe von Vögeln erläutert und Angaben zum Bestimmen der Individuen gegeben. Die Anfahrt zu den Exkursionstreffpunkten erfolgt in Eigenregie. Die Exkursionen finden am Sonntag, 16. April, Samstag, 6. Mai und Sonntag, 14. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr statt. Wenn möglich sollten Fernglas und Vogelführer mitgebracht werden. Anmeldeschluss ist Samstag, 8. April. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06441-4300 oder auf www.vhs-wetzlar.de.