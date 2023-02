Volksbank Mittelhessen: Wachstum in schwierigem Umfeld

"Natürlich: In einem ,normalen' Jahr wären wir mit diesem Jahresergebnis wohl nicht zufrieden gewesen", sagte Hanker. "Aber angesichts der vielfältigen Einflüsse von außen sind wir stolz, wie die Bank und ihre Mitarbeiter diese Herausforderung angenommen und gemeistert haben." In der schwierigen Marktlage stehe die Volksbank zu ihren 199.479 Mitgliedern und 343.773 Kunden. "Wie groß der Bedarf und wie hoch das Vertrauen in Privat- und Firmenkunden waren, zeigt sich unter anderem an den hohen Ausleihungen", freut sich Hanker. "Insgesamt haben wir rund 7,3 Milliarden Euro an Krediten ausgegeben." Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Mittelhessen empfehlen der Vertreterversammlung, auch in diesem Jahr eine Dividende von 5,5 Prozent an die Mitglieder auszuschütten.