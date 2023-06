Volksbank stellt neues Führungsmitglied vor

Gießen/Wetzlar. Vorstandssprecher Peter Hanker sagt, er freue sich sehr über die kompetente Verstärkung. „Unser Haus will und muss dem Tempo des Gesetzgebers folgen, der das Tempo und die Dichte regulatorischer Anforderungen an Kreditinstitute immer weiter anzieht“, so Hanker. Man wolle noch besser, schneller und digitaler werden. „Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass Sabine Curt für diese Aufgabe nicht nur reichhaltige fachliche Kompetenzen, sondern auch genau das richtige Mindset mitbringt“, so Hanker weiter.