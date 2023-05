Volkshochschule bietet vier Spanisch-Kurse an

Wetzlar. Konversation auf Spanisch steht ab Ende Mai im Mittelpunkt von vier Kursen an der Wetzlarer Volkshochschule. Für Anfänger gibt es den Online-Kurs „Spanisch A1 - Lasst uns sprechen!“ (5. Juni, 12. Juni, 19. Juni). Fortgeschrittene können ab dem 30. Mai jeweils dienstags in fünf Einheiten in dem Online-Kurs „Spanisch B2 – Curso de conversación“ nicht nur ihre Sprechfertigkeit trainieren, sondern auch viele landeskundliche Informationen erhalten. Wer sein Hörverstehen und Hörverständnis verbessern möchte, kann im Kurs „Spanisch A2 – Mejora t’t oido“ (24. und 25. Juni) sein Ziel erreichen. Zur Einstimmung auf den Spanienurlaub findet der Kurs „Spanisch für die Reise“ an zwei Samstagen (3. und 10. Juni) statt. Anmeldung und Beratung sind telefonisch unter 06441-994301 oder online auf www.vhs-wetzlar.de möglich.