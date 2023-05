Von Aßlar bis Wetzlar: Was der Museumstag alles zu bieten hat

Richtig was los ist in Biebertal. Das Bauernhausmuseum Hof Haina lädt von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Blumenmarkt ein. Das Heimatmuseum in Rodheim hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet, das Heimatmuseum in Frankenbach von 14 bis 16 Uhr (mit Führungen). Das Uhrenturmmuseum im Gail’schen Park in Rodheim ist von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Die gleichen Uhrzeiten gelten für das Mini-Bieberlies-Museum im Bieberlies-Wagen bei Hofgut Schmitte in Rodheim. Der KeltenKeller in Rodheim (11 bis 17 Uhr) begrüßt Besucher mit der Sonderausstellung „Bestattungen am Dünsberg“ (14 und 16 Uhr Vortrag, Führungen). Das Keltengehöft am Fuße des Dünsbergs hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet.