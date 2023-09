Vor Urteil im Fall Ayleen: Was in 435 Tagen passiert ist

Am 2. September 2022 gesteht der Tatverdächtige in einer polizeilichen Vernehmung, das Mädchen erwürgt zu haben. Anschließend führt er die Ermittler zum Tatort. In der Nähe hat er weitere Kleidungsstücke der Schülerin versteckt – so finden die Ermittler in einer Tüte am Fahrbandrand bei Langgöns-Espa unter anderem einen BH und einen Slip der Schülerin. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger kündigt am 5. Januar 2023 an, den inzwischen 30-jährigen Waldsolmser anzuklagen. Die Soko „Lacus“ hat ihre Arbeit abgeschlossen. 122 Zeugen wurden vernommen, etwa 30.000 Chats ausgewertet.