Fit werden dank Laufeinsteiger-Projekt

Wetzlar. Wer kennt das nicht: Ende Dezember stehen viele gute Vorsätze auf der persönlichen To-do-Liste. Nicht selten geht es dabei um die eigene Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden. So wollen sich viele gesünder ernähren und vor allem mehr Sport treiben. Doch wie das so ist, mit den guten Vorsätzen: Das Durchhalten fällt oft schwer. Genau an diesem Punkt setzt das Team-Naunheim Sport an. Der Verein ist sicher: In der Gruppe klappt es besser. Und so soll Mitte Januar 2023 in Kooperation mit der Wetzlarer Neuen Zeitung eine neue Laufgruppe an den Start gehen.