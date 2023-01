Vortrag „Die Erben der Arisierung“

Wetzlar. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar lädt für Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus Hermannstein, Spirolstraße 2 ein. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Tausende von jüdischen Unternehmen zwangsenteignet und anschließend meistbietend versteigert oder an aktive Mitglieder der NSDAP weitergegeben. Ebenso wurden jüdische Haushalte beschlagnahmt und der Hausrat ganzer Häuser und Wohnungen wurde verkauft. Armin Flesch ist solchen Fällen von Arisierungen nachgegangen und er wird sie in seinem Vortrag an zwei Beispielen exemplarisch darstellen. Der Eintritt ist frei.