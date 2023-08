Vortrag „Emotional gesund glauben“

Wetzlar. Konflikte mit anderen, ein ungesunder Umgang mit uns selbst – oft leiden wir unter unreifem Verhalten. Doch Gott sehnt sich danach, dass wir zu reifen, mündigen Personen werden und einen „emotional gesunden Glauben“ leben. Wie man dahin kommen kann, wird Pastor David Pölka in seinem Vortrag am Donnerstag, 31. August, ab 16 Uhr im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde (FeG), Im Amtmann 6 erläutern. Der Eintritt ist frei. Zu dem Vortrag mit Kaffee und Kuchen lädt das Netzwerk „Neue Horizonte“ für Menschen in der Lebensphase ab 55 Jahren der FeG ein. Weitere Informationen auf www.feg-wetzlar.de/neuehorizonte.