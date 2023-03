Vortrag in Wetzlar: Brückenbauer zwischen Menschen sein

Darüber hinaus ging der Referent auf die aktuelle politische Situation in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen ein. Die arabische Bevölkerung nehme ihr Wahlrecht nicht genügend in Anspruch, sagte Mubarki. So könne es nicht zu einer Änderung in der Regierung kommen, die aktuell rechtsgerichtet sei. „Die jetzige Situation in der Regierung passt weder zur arabischen Bevölkerung noch zu einem großen Teil der israelischen“, hielt Mubarki fest. „Es gibt kaum Vertrauen zwischen Juden und Palästinensern. Viele Menschen haben die Hoffnung verloren.“