Vortrag in Wetzlar: Hat die Honigbiene eine Zukunft?

Die Varroa-Milben, die sich in der Bienenbrut vermehren, haben angesichts des Klimawandels ein leichteres Spiel. Wie der Wetzlarer Imkerchef erklärt, sorgen die mittlerweile milden Winter dafür, dass die Bienenköniginnen keine Brutpause einlegen. Die Folge: Die Vermehrung der Varroa-Milbe wird nicht unterbrochen. „Die Völker gehen ein, wenn sie zu stark belastet sind“, sagt Poetsch. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland, und seit Kurzem auch im Lahn-Dill-Kreis, einen weiteren natürlichen Feind für Honigbienen – die Asiatische Hornisse, die Bienen in großen Mengen fressen können.