Vortrag in Wetzlar: Vom Bürosessel in den Fahrradsattel Anita Burgholzer und Andreas Hübl erzählen in einer Reportage in der Stadthalle Wetzlar von ihrem Ausstieg aus dem Alltag und fast 36.000 Kilometern auf dem Rad. Foto: Anita Burgholzer und Andreas Hübl (© Anita Burgholzer/Andreas Hübl)