Wetzlar. Die Kundenkommunikation hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt, das Internet und die Digitalisierung. Marketing wird technischer und analytischer. Der Marketing Club Mittelhessen mit den Referenten Rita Kirchhübel und Tobias Zaubek, (Heads of Marketing), berichten am Dienstag, 28. Februar, um 18 Uhr, in ihrem Vortrag „Kommunikation im Wandel - wie sich das Marketing für OCULUS in den letzten 30 Jahren verändert hat“, über die neuen Wege im Marketing. Der Vortrag findet bei OCULUS Optikgeräte in Wetzlar, Münchholzhäuser Straße 29 statt. Anmeldung bei Sylvia Völk, per E-Mail an events@mc-mittelhessen.de oder unter Telefon Sylvia Völk 01520-9305307. Anmeldeschluss ist der 21. Februar. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.