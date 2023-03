Vortrag „Leben in einem multikulturellen Umfeld“

Wetzlar. „Leben in einem multikulturellen Umfeld“. So lautet das Thema bei der Veranstaltung „Horizonte“ der Freien evangelischen Gemeinde im Blankenfeld, Im Amtmann 6 am Donnerstag, 20. April, um 16.30 Uhr. Referentin ist Schwester Gretel Walter von der Liebenzeller Mission. Die 73-Jährige sammelte in Papua Neu Guinea als Missionarin 20 Jahre lang Erfahrungen. Lange Zeit herrschten dort Kannibalismus und Stammeskriege, bis Missionare die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen brachten. Aus Kannibalen wurden Missionare. Das Netzwerk „Neue Horizonte“ ist für Menschen in der Lebensphase ab 55 Jahren gedacht. Zum Programm des Nachmittags gehört auch ein gemeinsames Kaffeetrinken. Der Eintritt ist frei.